Аккаунт президента Венесуели в Facebook заблокований через COVID-фейки

12:47 27 березень Київ, Україна

За повідомленням агентства Reuters, сайт президента Венесуели Ніколаса Мадуро був заблокований на соціальній платформі Facebook. Керівник країни проводив пропаганду препаратів, які, на його думку, можуть вилікувати COVID-19, чим порушив політику Facebook проти поширення дезінформації про коронавірус.

Зокрема, президент південноамериканської країни написав, що карвативір, пероральний розчин з чебрецем, є ефективними ліками, виліковує людину від коронавірусу без побічних ефектів.

За словами експертів, це твердження спірне, оскільки не підтверджене науковими дослідженнями.

Facebook видалив відео, в якому президент Венесуели просуває медпрепарати, оскільки цей текст порушує чинну політику соцмережі, що стосується коронавірусу.