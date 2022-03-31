Акції протесту в Харкові

13:17 06 листопада Київ, Україна

Біля обладміністрації Харкова зібралися протестувальники . Люди стурбовані посиленням карантинних заходів, аргументуючи це тим, що в умовах тотального безробіття їм просто не вижити. Харків'яни вимагають надати їм можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.



Про це повідомляє місцеве видання "Стіна".



Спочатку учасники акції зібралися в сквері на площі Свободи. Потім вони перебазувалися до обласної адміністрації.



Люди тримають плакати "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 росте тільки безробіття" та інші.



Власники кафе і ресторанів, а також бармени та інші працівники вимагають створити робочу групу спільно з органами влади, щоб обговорити рішення про роботу закладів громадського харчування на карантині.



Протестувальники відзначили, що їм не вижити в таких умовах карантину. Одна з вимог протестувальників: надати можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.



"З обов'язковим дотриманням всіх норм карантинної безпеки", - відзначають організатори.



До акції протесту біля будівлі ОДА приєднався власник кафе з єнотами. Владислав Киянський прийшов на протест з твариною. Він повідомив, що після повного локдауну навесні ледве відновив бари. Він зазначив, що все зробив з нуля в цій країні. У нього близько сотні працівників. І йти у відпустку за свій рахунок вони просто не можуть.



Людям в прямому сенсі нема за що жити. Все літо бари працювали, щоб віддавати борги за весну, а тепер знову йти в повний локдаун - це означає поховати бізнес.