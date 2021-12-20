Академія сухопутних військ отримає 4000 книг у рамках програми "Військо читає"

Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного подарують партію літератури у рамках програми освіти в армії «Військо читає».
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради (ЛМР).
9 грудня о 15.30 відбудеться урочиста передача книг Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у рамках всеукраїнської програми «Військо читає». Програма створена та реалізується громадською організацією "Реформація" у партнерстві з видавництвом "Наш Формат" за підтримки Генерального штабу ЗСУ.
Бібліотеки військових підрозділів, військових навчальних центрів, військових медичних установ мають у своєму розпорядженні бідні фонди, укомплектовані застарілою літературою, що проповідує шкідливу радянську ідеологію. Тому ГО «Реформація» створила програму «Військо читає», з метою поповнення бібліотек військових підрозділів та військових навчальних закладів екземплярами якісних книг українських та зарубіжних авторів, найкращими зразками сучасної військової, суспільно-політичної та науково-популярної літератури.
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради (ЛМР).
9 грудня о 15.30 відбудеться урочиста передача книг Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у рамках всеукраїнської програми «Військо читає». Програма створена та реалізується громадською організацією "Реформація" у партнерстві з видавництвом "Наш Формат" за підтримки Генерального штабу ЗСУ.
Бібліотеки військових підрозділів, військових навчальних центрів, військових медичних установ мають у своєму розпорядженні бідні фонди, укомплектовані застарілою літературою, що проповідує шкідливу радянську ідеологію. Тому ГО «Реформація» створила програму «Військо читає», з метою поповнення бібліотек військових підрозділів та військових навчальних закладів екземплярами якісних книг українських та зарубіжних авторів, найкращими зразками сучасної військової, суспільно-політичної та науково-популярної літератури.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримає книги з військової стратегії та тактики, історичної розвідки, твори з політології, мемуари та біографії світових лідерів, твори ветеранів російсько-української війни та зарубіжних авторів. Усього 4000 екземплярів книг.
«Військо читає» – один із просвітницьких проєктів ГО «Реформація», мета якого забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною, сучасною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську.
За час існування програми 45 підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії отримали майже 40 000 екземплярів книг українською мовою.
«Військо читає» – один із просвітницьких проєктів ГО «Реформація», мета якого забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною, сучасною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську.
За час існування програми 45 підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії отримали майже 40 000 екземплярів книг українською мовою.
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