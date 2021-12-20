Академія сухопутних військ отримає 4000 книг у рамках програми "Військо читає"

09:43 08 грудень Київ, Україна

Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного подарують партію літератури у рамках програми освіти в армії «Військо читає».



Про це інформує пресслужба Львівської міської ради (ЛМР).



9 грудня о 15.30 відбудеться урочиста передача книг Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у рамках всеукраїнської програми «Військо читає». Програма створена та реалізується громадською організацією "Реформація" у партнерстві з видавництвом "Наш Формат" за підтримки Генерального штабу ЗСУ.



Бібліотеки військових підрозділів, військових навчальних центрів, військових медичних установ мають у своєму розпорядженні бідні фонди, укомплектовані застарілою літературою, що проповідує шкідливу радянську ідеологію. Тому ГО «Реформація» створила програму «Військо читає», з метою поповнення бібліотек військових підрозділів та військових навчальних закладів екземплярами якісних книг українських та зарубіжних авторів, найкращими зразками сучасної військової, суспільно-політичної та науково-популярної літератури.

"У 2014 році мене вразив стан бібліотек військових частин. Чого там не було: від мемуарів Леніна до спогадів маршала Жукова. І зовсім нічого із сучасної літератури. Потрібно було оновлювати фонди військових бібліотек. Тому ми вирішили підставити державі плече", - зазначає Владислав Кириченко, голова ГО "Реформація" та ініціатор проєкту.