Айя-Софія: під час молитви будуть ховати християнські фрески

15:00 14 липень Київ, Україна

Після того, як Собор Святої Софії (Айя-Софія) зробили мечеттю, було прийнято рішення прикривати завісами або лазерами християнські фрески, під час проведення мусульманської молитви, розписи на стінах культового пам'ятника можна буде побачити в інший час і безкоштовно.