Айя-Софія: під час молитви будуть ховати християнські фрески

Після того, як Собор Святої Софії (Айя-Софія) зробили мечеттю, було прийнято рішення прикривати завісами або лазерами християнські фрески, під час проведення мусульманської молитви, розписи на стінах культового пам'ятника можна буде побачити в інший час і безкоштовно.
Як запевнив представник храму Омер Челік, християнські давні розписи на стінах святині будуть відкриті для всіх відвідувачів, але в інший час, зайти туди зможуть всі бажаючі безкоштовно.
Челік запевнив, що рішення влади перетворити собор в мечеть допоможе йому "краще зберегтися". Він додав, що Туреччина відкрита до співпраці з ЮНЕСКО щодо збереження універсальної спадщини Святої Софії.
Нагадаємо, за рішенням Держради Туреччини собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю. Це викликало масу критики з боку світової спільноти. Так, Греція назвала це рішення "відкритим викликом всьому цивілізованому світу".
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