Ахметов продовжує тримати лідерство в рейтингу найбагатших людей України

Може бути, через менталітет нашого народу, фінансовий стан громадських персон завжди був на піку інтересу. За даними журналу Forbes, найбагатшим серед бізнесменів і політиків України беззмінно залишається олігарх Ринат Ахметов. Його капітал оцінили в 7,6 мільярда доларів.
Незважаючи на те, що за минулі сім років статки Ахметова скоротилися майже в шість разів, вже за 2020 рік він збільшив свій дохід з 2,8 мільярда доларів до 7,6 мільярда доларів.
Тепер Ахметов займає 330 місце в рейтингу найбагатших людей в світі за версією Forbes. Найбільші його активи - це компанії Метінвест - 3,3 мільярда доларів і ДТЕК - 2,1 мільярда.
Друге місце в переліку посів бізнесмен Віктор Пінчук. З червня 2020 року його статки зросли з 1,4 мільярда до 2,5 мільярда доларів.
На третьому щаблі в рейтингу Костянтин Жеваго. Його статки збільшилися на мільярд - до 2,1 мільярда доларів.
Також до переліку найбагатших українців увійшли:
Ігор Коломойський - 1,8 мільярда доларів
Геннадій Боголюбов - 1,7 мільярда доларів
Петро Порошенко - 1,6 мільярда доларів
Вадим Новинський - 1,4 мільярда доларів
У минулому році Bloomberg писав, що за сім років статки Ахметова скоротилися на 80 відсотків через спад сировинних ринків.
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