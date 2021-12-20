Ахметов продовжує тримати лідерство в рейтингу найбагатших людей України

10:13 14 березень Київ, Україна

Може бути, через менталітет нашого народу, фінансовий стан громадських персон завжди був на піку інтересу. За даними журналу Forbes, найбагатшим серед бізнесменів і політиків України беззмінно залишається олігарх Ринат Ахметов. Його капітал оцінили в 7,6 мільярда доларів.

Незважаючи на те, що за минулі сім років статки Ахметова скоротилися майже в шість разів, вже за 2020 рік він збільшив свій дохід з 2,8 мільярда доларів до 7,6 мільярда доларів.

Тепер Ахметов займає 330 місце в рейтингу найбагатших людей в світі за версією Forbes. Найбільші його активи - це компанії Метінвест - 3,3 мільярда доларів і ДТЕК - 2,1 мільярда.

Друге місце в переліку посів бізнесмен Віктор Пінчук. З червня 2020 року його статки зросли з 1,4 мільярда до 2,5 мільярда доларів.

На третьому щаблі в рейтингу Костянтин Жеваго. Його статки збільшилися на мільярд - до 2,1 мільярда доларів.

Також до переліку найбагатших українців увійшли:

Ігор Коломойський - 1,8 мільярда доларів

Геннадій Боголюбов - 1,7 мільярда доларів

Петро Порошенко - 1,6 мільярда доларів

Вадим Новинський - 1,4 мільярда доларів

У минулому році Bloomberg писав, що за сім років статки Ахметова скоротилися на 80 відсотків через спад сировинних ринків.