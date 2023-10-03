Аграрії активно засівають озимі зернові та ріпак: засіяно майже 3 млн гектарів

15:19 03 жовтня Київ, Україна

За даними пресслужби Міністерства аграрної політики та продовольства України, на початок жовтня в країні було засіяно 2992 тисячі гектарів озимих культур.



Найбільшу частину площі, а саме 1087 тисяч гектарів, було виділено під ріпак. Зернові культури зайняли 1906 тисяч гектарів, включаючи пшеницю – 1743 тисячі гектарів, ячмінь – 109 тисяч гектарів та жито – 53,6 тисячі гектарів.



За останній тиждень аграрії посіяли 764,7 тисячі гектарів озимих зернових та 49 тисяч гектарів озимого ріпаку.



Найбільший успіх у сівбі озимих зернових продемонстрували аграрії Сумщини, де виконано 87% до прогнозу. Тим часом у всіх регіонах завершується сівба озимого ріпаку.



Стан посіву озимих культур по областях можна розглянути на інфографіці: