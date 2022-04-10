Аграріїв попередили про заміновані поля

10:25 10 квітня Київ, Україна

Абсолютно всі поля, що знаходилися в зоні окупації, перевірятимуться, адже вони вже апріорі вважаються замінованими.

Про це заявив експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан.



За його словами, міни мають свою ціну і масово ставити їх будь-де, щоб тільки поля не орали, навряд чи хтось буде. Так, одну-дві для залякування, щоб зірвати посівну.



«Був на Донбасі випадок – трактор наїхав на протитранспортну міну та вибухнув. Як потім виявилось, міна була одна на все поле», – сказав Молодан.



Він наголосив, що на Донбасі поля на лінії розмежування заміновані точно. І з нашого, і з ворожого боку. І протитранспортними мінами, і протипіхотними.



«Тут треба розуміти, що поля практично завжди пройдуть у комплексі. Ставлять протитанкову міну, а поруч – кілька протипіхотних, щоб максимально утруднити розмінування. Саперу потрібно кілька десятків хвилин повозитися, щоб розібратися, яка в цьому випадку використовується система, уявити, в якому порядку заміноване поле: у шаховому чи послідовному мінуванні», – пояснив експерт.



Він особливо наголосив на тому, що, поки тривають бойові дії, поля та ліси перевіряти ніхто і не буде.