Агентство із запобігання корупції почало перевіряти спосіб життя військкомів
17:14 09 серпня Київ, Україна
Нацагенство із запобігання корупції (НАЗК) перевіряє спосіб життя 135 військовослужбовців, які займають керівні позиції у військкоматах.
Про це повідомив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков.
"Зараз у нас розпочато 135 моніторингів способу життя із загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Це не означає, що в кожному моніторингу слід очікувати на порушення», - сказав він.
Новіков зазначив, що, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними.
"Не всі військовослужбовці їздять на Мерседесах. Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, Ланос і не мають вілл в Іспанії або будь-де", - сказав глава НАЗК.
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