Аеропорт Одеси прийняв рейси із запізненням: погодні умови завадили приземлитися літакам в аеропорту Одеси (ВІДЕО)

Через нестабільні погодні умови аеропорт Одеси змушений був перенаправити кілька рейсів, а деякі взагалі скасувати.

Так, 22 та 23 листопада аеропорт Одеси працював у важких погодних умовах. Щільний туман знизив видимість (200-500 метрів), в результаті керівництво одеського аеропорту вирішило перенаправити рейси до інших аеропортів.

Два літаки (ірландські лоукостери) не ризикнули приземлятися в поганій видимості і вирушили до аеропорту Румунії.

Ще одне повітряне судно, що летіло з Польщі (рейс Вроцлав-Одеса), не робило посадку, а повернулося до точки вильоту.