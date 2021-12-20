Аеропорт Одеси прийняв рейси із запізненням: погодні умови завадили приземлитися літакам в аеропорту Одеси (ВІДЕО)

Так, 22 та 23 листопада аеропорт Одеси працював у важких погодних умовах. Щільний туман знизив видимість (200-500 метрів), в результаті керівництво одеського аеропорту вирішило перенаправити рейси до інших аеропортів.
Два літаки (ірландські лоукостери) не ризикнули приземлятися в поганій видимості і вирушили до аеропорту Румунії.
Ще одне повітряне судно, що летіло з Польщі (рейс Вроцлав-Одеса), не робило посадку, а повернулося до точки вильоту.
Вечірній рейс «Стамбул-Одеса» скасували з тієї ж причини — щільна густина туману над Одесою створила погану видимість для посадки повітряного транспорту.
Всі необхідні запобіжні заходи були дотримані, щоб уникнути нещасних випадків. Тому частина рейсів прибула із запізненням.
Наразі аеропорт Одеси працює у своєму штатному режимі. Рейси здійснюються згідно з графіком.
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