Аеропорт Бориспіль тепер відкритий і для провідників

14:09 01 січень Київ, Україна

Хто встиг скористатися послугами аерофлоту під час жорсткого карантину, коли супроводжуючим було закрито вхід до будівлі аеропорту, той зіткнувся з усіма незручностями самостійного перевезення багажу та іншого. Особливо важко довелося людям похилого віку та пасажирам з дітьми.

І ось, прес-служба міжнародного аеропорту Бориспіль повідомила про відміну колишніх обмежень. Тепер ті, хто проводжає і зустрічає, можуть вільно входити до будівлі аеропорту.. Ніхто не вимагатиме у вас документів, що підтверджують тестування чи вакцинацію. Єдиною вимогою залишилася наявність захисної маски і температура тіла, що не перевищує 37,2 градуса.

Зустрічайте та проводжайте друзів та рідних, допомагайте їм здати або отримати багаж. Дорожіть такою непомітною, але дуже потрібною свободою. Пам'ятайте, що від кожного з нас залежить поширення або припинення захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, що лише з 23 по 27 грудня в аеропорту Бориспіль було виявлено 35 людей із явно підробленими довідками про вакцинацію.