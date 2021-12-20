Адміністрація Києва заявила в поліцію про інтернет-продаж перепусток на транспорт

12:49 03 квітень Київ, Україна

Як відомо, в Інтернеті можна знайти все. В умовах пандемії стали популярні інтернет-продажі не тільки фальшивих довідок про тести на коронавірус, але і дозволів на проїзд в міському транспорті під час локдауну. У Києві департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся в поліцію з приводу оголошень в мережі Інтернет про продаж спецквитків на громадський транспорт. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Сьогодні почалася видача спецквитків на проїзд в громадському транспорті. І відразу в мережі Інтернет почали з'являтися оголошення про їхній продаж", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що спецквитки безкоштовно видаються організаціям, співробітники яких забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, працівники правоохоронних органів, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники та ін.

Нагадаємо, в Києві з понеділка, 5 квітня, вводиться карантин. У столиці будуть закриті школи, дитячі садки, а в громадському транспорті вводять спецперепустки.