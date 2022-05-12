Адаптивний карантин хочуть продовжити до листопада

Кабінет Міністрів України розгляне пропозицію МОЗ про продовження адаптивного карантину ще на два місяці.
Про це повідомив у понеділок, 9 серпня, глава МОЗ Віктор Ляшко.
Міністр також розповів про майбутній навчальний рік. Якщо ситуація буде залишатися на сьогоднішньому рівні, то освітній процес почнеться без будь-яких додаткових обмежень. Якщо ж епідситуація буде погіршуватися, то працювати продовжать ті школи, де буде вакциновано більше ніж 80% працівників.
Ляшко зазначив, що зараз тільки в декількох регіонах працівників освіти вакциновано більше ніж 50% - це Київ, Київська область і ще кілька регіонів. Але до початку навчального року ще є час, щоб поліпшити ситуацію.
Щодо масової вакцинації підлітків старше 12 років, він сказав, що поки це питання продовжує вивчатися, оскільки ще в Україні не вакцинована значна частина дорослого населення, яке більш важко переносить коронавірус, ніж діти.
Відзначимо, головний санлікар Ігор Кузін вважає неминучим повернення червоної зони і жорстких карантинних обмежень в Україні, але вводити локдаун в зв'язку з поширенням штаму коронавірусу Дельта не планують.
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