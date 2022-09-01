Абсолютні зомбі: у росіян немає своєї думки, вони готові підтримувати будь-яке рішення путіна

11:24 09 серпня Київ, Україна

У соцопитуваннях громадяни російської федерації однаково готові підтримувати і війну, і мир, якщо їм кажуть, що це рішення володимира путіна.

Про це свідчить останнє соцопитування Russian Field.

Більше половини росіян вважають, що війна в Україні затягнулася, при цьому 60% респондентів підтримали б рішення путіна розпочати «новий наступ на Київ», але майже стільки ж – 65% – схвалили б і рішення путіна зупинити війну та підписати мирну угоду.

Думку про те, що війна в Україні затягнулася, підтримали 59% учасників опитування: 33% зазначають, що війна «безперечно» затяглася, ще 26% – що «швидше» затягнулася. Зворотної думки дотримуються 28% респондентів, а 13% важко або відмовилися відповідати. При цьому 41% опитаних зізналися, що відчувають «втому від новин про війну», але більшість (56%) таких відчуттів не мають.



Судячи з даних опитування, дві третини опитаних чоловіків (62%) не готові особисто взяти участь у військових діях в Україні, що на шість процентних пунктів вище за травневі показники. Про бажання взяти участь у війні заявили 29% опитаних, причому найчастіше у цьому зізнаються люди віком від 45 до 59 років (37%), тоді як серед чоловіків від 18 до 29 років таких лише 23%.



Охочих допомогти російським військовим матеріально теж не так багато: 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на війну, а 12% згодні витрачати на це не більше 1000 рублів на місяць.