Абсолютна більшість українців підтримала закриті кордони з росією - дослідження

14:58 02 серпня Київ, Україна

Згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, 11% українців досі вважають, що Україна та росія мають бути незалежними, але "дружніми" державами з відкритими кордонами без віз та митниць.



79% українців вважають, що кордони між Україною та росією мають бути закриті з візами та митницями. І ще 1% опитаних виступають за об'єднання в одну державу.

У 2008 році за закриті кордони з росією виступало менше українців, ніж за об'єднання в одну державу з різницею майже 10%.

Найбільше закриті кордони підтримують у центральній та західній частині країни, найменше – у східній.

А за "дружні" відносини з Україною виступає третина російськомовних росіян.