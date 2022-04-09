Абсолютна більшість наших громадян не вважають, що українці та росіяни – один народ

Абсолютна більшість українців не підтримують тезу про те, що вони один народ із росіянами. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Ці дослідження були опубліковані 8 квітня.
В опитуванні брали участь жителі України віком від 18 років. Абсолютна більшість із них (91%) не підтримала тезу, що росіяни та українці — це один народ. Такої думки дотримувалось лише 8% опитаних. Решта не змогли відповісти.
У серпні 2021 з цією тезою погодився 41% населення, у березні 2022 - 21%. Причому значна частина тих, хто підтримує ідею одного народу, — люди похилого віку та жителі східних регіонів країни.
Також за останній місяць зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх стосунків українців із росіянами взагалі неможливе (з 42% до 64%). Ще 22% опитаних вважають, що це станеться не раніше, ніж через 20-30 років.
При цьому 80% опитаних заявили, що відчувають гордість за Україну. Також зустрічається смуток, радість, страх, а ось байдужість та сором щодо України практично відсутні.
В опитуванні брали участь жителі України віком від 18 років. Абсолютна більшість із них (91%) не підтримала тезу, що росіяни та українці — це один народ. Такої думки дотримувалось лише 8% опитаних. Решта не змогли відповісти.
У серпні 2021 з цією тезою погодився 41% населення, у березні 2022 - 21%. Причому значна частина тих, хто підтримує ідею одного народу, — люди похилого віку та жителі східних регіонів країни.
Також за останній місяць зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх стосунків українців із росіянами взагалі неможливе (з 42% до 64%). Ще 22% опитаних вважають, що це станеться не раніше, ніж через 20-30 років.
При цьому 80% опитаних заявили, що відчувають гордість за Україну. Також зустрічається смуток, радість, страх, а ось байдужість та сором щодо України практично відсутні.
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