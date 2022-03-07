«А дитині можна?»: стартувала кампанія з безпеки харчових продуктів

В рамках інформаційної кампанії з безпеки харчових продуктів, споживачі дізнаються, як вибрати безпечні продукти для своїх дітей.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє «Програма USAID з аграрного та сільського розвитку - АГРО».
Проєкт про важливість відповідально виробляти і свідомо вживати харчові продукти. Він допоможе фермерам і споживачам відповісти на питання: а чи можна це дитині?
Інформаційно-адвокаційна кампанія стартувала за підтримки «USAID_АГРО». Дізнатися про якість харчових продуктів можна на Фейсбук- сторінці кампанії.
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