«А дитині можна?»: стартувала кампанія з безпеки харчових продуктів

19:22 07 червень Київ, Україна

В рамках інформаційної кампанії з безпеки харчових продуктів, споживачі дізнаються, як вибрати безпечні продукти для своїх дітей.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє «Програма USAID з аграрного та сільського розвитку - АГРО».

«Малі та мікрофермери, які виробляють харчові продукти на продаж, як правило, не знають, що впливає на безпеку вироблених ними продуктів, і як зробити своє виробництво більш безпечним. Порушуючи технології виробництва, правила гігієни, внесення добрив і зберігання, фермер може свідомо чи ні продавати небезпечні для здоров'я продукти», - йдеться в повідомленні.

Проєкт про важливість відповідально виробляти і свідомо вживати харчові продукти. Він допоможе фермерам і споживачам відповісти на питання: а чи можна це дитині?