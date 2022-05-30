"Жінки зі сталі"- рада дружин та матерів захисників Маріуполя

15:08 30 травня Київ, Україна

"Жінки зі сталі"- рада дружин та матерів, яку створили жінки та матері захисників Маріуполя.

Про це повідомили на брифінгу в понеділок.

"Ми повинні якнайшвидше повернути наших героїв додому. Ми повинні мати гарантії виконання Женевських конвенцій. Ми говоримо про живих, полонених, поранених, безвісти зниклих, депортованих. І сьогодні ми оголошуємо про створення ради дружин та матерів захисників України – "Жінки зі сталі". Ця рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою та променем світла у збереженні людських цінностей", - розповіла дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька.



Зарицька розповіла, що востаннє спілкувалася зі своїм чоловіком 17 травня та не знає, що з ним і де він.



За останньою інформацією, захисники Маріуполя залишаються в тих самих місцях, куди їх відвезли з Азовсталі. Але зв'язку із ними немає.