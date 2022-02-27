NASA запустило ракету, побудовану частково в Україні, на орбіту

09:21 03 жовтень Київ, Україна

На космодромі «Воллопс Айленд» у штаті Вірджинія, США, вночі запустили ракету-носій Antares. Вона є проєктом, над яким уже кілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.

Про це повідомили в посольстві України в США. За допомогою ракети-носія Antares модуль Cygnus доставив важливий вантаж до Міжнародної космічної станції: приблизно 3,6 тонни вантажу.

Днем раніше, 2 жовтня, Національне космічне агентство США (NASA) за три хвилини до старту зупинило запуск вантажного космічного корабля Cygnus. Він повинен був полетіти на Міжнародну космічну станцію, але на заваді стали технічні несправності.

Навіщо відправляли ракету?

Cygnus повинен був доставити на Міжнародну космічну станцію вантаж розміром 8000 тонн: продукти, обладнання та матеріали для проведення наукових досліджень. Зараз вчені розбираються з технічною несправністю ㅡ перед самим запуском наземне обладнання давало дивні дані.

Якщо несправність виявиться незначною, наступний запуск проведуть вже через добу, о 20:45 за часом Східного узбережжя США (3:45 за Києвом).