Google запустив в Україні освітній хаб. Що це за платформа та як нею скористатися

16:09 02 листопада Київ, Україна

В Україні запустили освітній хаб Google Знання , де зібрано всі ресурси Google у сфері освіти. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Завдяки сервісу, українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google, отримувати нові навички, розвивати кар'єру, а Україна рухатиметься до цифровізації навчання", - йдеться у повідомленні.

Освітній хаб допоможе будь-якому українцю вивчати щось незалежно від того, чи це знання для школи, роботи чи життя, зазначили у відомстві.



Освітній хаб містить 3 розділи:

Знання для школи – ресурси Google, призначені для педагогів, учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання та викладання онлайн.

Знання для роботи допоможуть здобути практичні навички, знайти роботу та розвинути свій бізнес.

Знання для життя створені, щоб відкривати світ, розвиватися і заохочувати допитливість.

Інформаційними партнерами хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія. Цифрова освіта. Вони допомагають популяризувати освітні ресурси України.