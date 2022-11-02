Google запустив в Україні освітній хаб. Що це за платформа та як нею скористатися

В Україні запустили освітній хаб Google Знання, де зібрано всі ресурси Google у сфері освіти. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Освітній хаб допоможе будь-якому українцю вивчати щось незалежно від того, чи це знання для школи, роботи чи життя, зазначили у відомстві.
Освітній хаб містить 3 розділи:
Освітній хаб містить 3 розділи:
- Знання для школи – ресурси Google, призначені для педагогів, учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання та викладання онлайн.
- Знання для роботи допоможуть здобути практичні навички, знайти роботу та розвинути свій бізнес.
- Знання для життя створені, щоб відкривати світ, розвиватися і заохочувати допитливість.
Інформаційними партнерами хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія. Цифрова освіта. Вони допомагають популяризувати освітні ресурси України.
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