Instagram запускає систему сповіщення для пошуку зниклих дітей

12:36 03 червня Київ, Україна

Соціальна мережа Instagram анонсувала запуск системи повідомлень AMBER Alert, яка має допомогти шукати зниклих безвісти дітей.

До кінця червня 2022 року ця функція стане повністю доступною у 25 країнах світу, у тому числі й для України.

Оголошення містить важливі відомості про дитину: фотографію, опис, місце викрадення та будь-яку іншу доступну інформацію, яка може бути надана. Такі повідомлення бачитимуть користувачі, які фізично знаходяться поблизу району, де зникла дитина.

Цими повідомленнями користувачі можуть поділитися з друзями, щоб допомогти розповсюдити інформацію.
"Instagram - це платформа, заснована на силі фотографій, що робить її ідеальною для програми AMBER Alert", - сказала Мішель ДеЛон, президентка і головна виконавча директорка Національного центру зниклих безвісти дітей.