Instagram запускає систему сповіщення для пошуку зниклих дітей

Соціальна мережа Instagram анонсувала запуск системи повідомлень AMBER Alert, яка має допомогти шукати зниклих безвісти дітей.
До кінця червня 2022 року ця функція стане повністю доступною у 25 країнах світу, у тому числі й для України.
Оголошення містить важливі відомості про дитину: фотографію, опис, місце викрадення та будь-яку іншу доступну інформацію, яка може бути надана. Такі повідомлення бачитимуть користувачі, які фізично знаходяться поблизу району, де зникла дитина.
Цими повідомленнями користувачі можуть поділитися з друзями, щоб допомогти розповсюдити інформацію.
До кінця червня 2022 року ця функція стане повністю доступною у 25 країнах світу, у тому числі й для України.
Оголошення містить важливі відомості про дитину: фотографію, опис, місце викрадення та будь-яку іншу доступну інформацію, яка може бути надана. Такі повідомлення бачитимуть користувачі, які фізично знаходяться поблизу району, де зникла дитина.
Цими повідомленнями користувачі можуть поділитися з друзями, щоб допомогти розповсюдити інформацію.
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