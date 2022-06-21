YouTube запускає освітню онлайн-платформу для українських старшокласників

YouTube запустив освітню онлайн-платформу «Навчання» для українських старшокласників, навчальний процес яких порушило російське вторгнення.
На платформі є відеоконтент для учнів 7–11 класів, що охоплює широкий спектр предметів: українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.
На платформі є відеоконтент для учнів 7–11 класів, що охоплює широкий спектр предметів: українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.
Щоб отримати доступ до «Навчання», у налаштуваннях YouTube необхідно встановити Україну як країну місцезнаходження.
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