YouTube запускає освітню онлайн-платформу для українських старшокласників

15:23 21 червня Київ, Україна





На платформі є відеоконтент для учнів 7–11 класів, що охоплює широкий спектр предметів: українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо. YouTube запустив освітню онлайн-платформу «Навчання» для українських старшокласників, навчальний процес яких порушило російське вторгнення.На платформі є відеоконтент для учнів 7–11 класів, що охоплює широкий спектр предметів: українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.

«Діти мають право на освіту навіть під час війни. Весь світ це розуміє та всіляко підтримує», – зазначив гендиректор цифрової трансформації Міносвіти Дмитро Завгородній.

Щоб отримати доступ до «Навчання», у налаштуваннях YouTube необхідно встановити Україну як країну місцезнаходження.