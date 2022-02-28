YouTube заблокував російські пропагандистські канали в Україні. Під заборону потрапили "Перший канал", "Росія 24" та "Росія 1", TASS, "РІА Новини", РБК, "Телеканал Зірка".
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Доступ до каналів закрито з 28 лютого".
"Відсьогодні у нас недоступні: "Перший канал", "Росія 24" та "Росія 1", TASS, "РІА Новини", РБК, "Телеканал Зірка" та ще низка каналів. Дякую YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово йдуть маршрутом російського військового корабля", – зазначили у відомстві.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Доступ до каналів закрито з 28 лютого".
"Відсьогодні у нас недоступні: "Перший канал", "Росія 24" та "Росія 1", TASS, "РІА Новини", РБК, "Телеканал Зірка" та ще низка каналів. Дякую YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово йдуть маршрутом російського військового корабля", – зазначили у відомстві.
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