Anonymous зламали листування експортерів вугілля, нафти та газу з рф

15:17 25 квітня Київ, Україна

Хакери отримали доступ до більше ніж мільйона електронних листів російського митного брокера "АЛЕТ" з компаніями, що експортують вугілля, нафту та нафтопродукти, а також скраплений газ.

Anonymous зламали майже 1,1 мільйона електронних листів (1,1 ТБ) компанії АЛЕТ, російського митного брокера для компаній паливно-енергетичного комплексу, що займається експортом та митним декларуванням вугілля, сирої нафти, зріджених газів та нафтопродуктів", - розповіли в Anonymous.

Також Anonymous анонсували, що найближчими днями вони оприлюднять ще більше даних російських організацій.