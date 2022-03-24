Anonymous зламала базу даних Центробанку РФ та сайти кількох компаній, що продовжують роботу в РФ

Група хакерів Anonymous зламала сайти кількох компаній, що продовжують працювати в Росії, незважаючи на війну - Ашан, Decathlon та Leroy Merlin.
Декілька днів тому вони надали західним компаніям 48 годин, щоб вийти з російського ринку. "Інакше потрапите під наш приціл", - заявили хакери.
Крім того, Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами.
Відзначимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним та грошово-кредитним інститутом держави-агресора.
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