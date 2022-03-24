Anonymous зламала базу даних Центробанку РФ та сайти кількох компаній, що продовжують роботу в РФ

07:50 24 березня Київ, Україна

Група хакерів Anonymous зламала сайти кількох компаній, що продовжують працювати в Росії, незважаючи на війну - Ашан, Decathlon та Leroy Merlin.

Крім того, Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами.

Відзначимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним та грошово-кредитним інститутом держави-агресора.