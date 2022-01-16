SpaceX вивела на орбіту український супутник «Січ-2-30»

09:31 14 січень Київ, Україна

Компанія Ілона Маска SpaceX у рамках місії Transporter-3 вивела на орбіту український супутник Січ-2-30.





Супутник «Січ-2-30» розроблявся у рамках Національної космічної програми України у конструкторському бюро у Дніпрі «Південне». Спочатку він називався «Січ-2-1», але потім до 30-річчя Незалежності України було перейменовано на «Січ-2-30». За даними конструкторського бюро, загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження. Термін його активного використання оцінюється не менше ніж у п'ять років. За цей час він спостерігатиме за Землею у видимому та інфрачервоному діапазонах, відправлятиме цифрові фото поверхні планети та досліджуватиме її іоносферу. Запуск відбувся 13 січня о 17.15. Разом з українською розробкою на борту ракети-носія Falcon 9 з американського космодрому до космосу вирушили ще 104 апарати. Трансляція запуску доступна на каналі SpaceX на YouTube.Супутник «Січ-2-30» розроблявся у рамках Національної космічної програми України у конструкторському бюро у Дніпрі «Південне». Спочатку він називався «Січ-2-1», але потім до 30-річчя Незалежності України було перейменовано на «Січ-2-30». За даними конструкторського бюро, загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження. Термін його активного використання оцінюється не менше ніж у п'ять років. За цей час він спостерігатиме за Землею у видимому та інфрачервоному діапазонах, відправлятиме цифрові фото поверхні планети та досліджуватиме її іоносферу.



На навколоземну орбіту «Січ-2-30» вивела розроблена компанією Ілона Маска SpaceX ракета-носій Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал о 17:15. Поряд з українським супутником на борту знаходяться ще 104 космічні апарати, у тому числі мікросупутники CubeSats і PocketQubes. Запуск відбувся у рамках місії з масового виведення супутників Transporter-3. Falcon 9 раніше запускала Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 та п'ять місій Starlink.



На висоті 548 кілометрів "Січ-2-30" успішно відокремився від розгінного блоку ракети та потрапив на свою цільову орбіту. Після поділу щаблів SpaceX посадив перший щабель Falcon 9 у зоні приземлення LZ-1 на мисі Канаверал.



Виведення «Січ-2-30» є першим кроком на шляху реалізації планів, визначених, зокрема, проєктом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, що передбачає створення вітчизняного космічного угруповання супутників для космічного спостереження та спільної роботи з європейською системою COPERNICUS.



Це перший за 10 років запуск України. До нього 17 серпня 2011 року на ракеті-носії «Дніпро» на навколоземну орбіту вирушив супутник «Січ-2», який працював у п'яти спектральних діапазонах. Згідно з повідомленням Державного космічного агентства України, 12 грудня 2012 року зв'язок із космічним апаратом обірвався через втрату енергопостачання.