SkyUp вводить санкції для пасажирів за відмову носити маску

Авіакомпанія SkyUp зобов'язала пасажирів надягати маски під час перельоту, в іншому випадку порушників чекають санкції компанії.
Про це повідомляє Avianews в п'ятницю, 11 грудня.
За порушення поведінки на борту під час пандемії коронавірусу компанія передбачила низку санкцій стосовно пасажирів. Вони включають усне попередження, вимушену посадку в найближчому аеропорту, передачу порушника поліції і заборону на перельоти до 3 років.
Відзначається, що знімати захисну маску під час перельоту дозволено тільки при прийомі їжі і пиття.
Як реагуватимуть на порушення
Спочатку порушнику роблять усне зауваження. Якщо він не виконує вимоги, йому вручають письмове попередження. Надалі екіпаж може застосувати заходи стримування, включаючи обмеження свободи пересування.
У компанії заявили, що можуть зажадати від клієнта компенсувати витрати, понесені в результаті вчинення правопорушення.
У разі екстреної посадки в найближчому аеропорту такі витрати можуть становити еквівалент кількох тисяч доларів.
Як реагуватимуть на порушення
Спочатку порушнику роблять усне зауваження. Якщо він не виконує вимоги, йому вручають письмове попередження. Надалі екіпаж може застосувати заходи стримування, включаючи обмеження свободи пересування.
У компанії заявили, що можуть зажадати від клієнта компенсувати витрати, понесені в результаті вчинення правопорушення.
У разі екстреної посадки в найближчому аеропорту такі витрати можуть становити еквівалент кількох тисяч доларів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі