SkyUp вводить санкції для пасажирів за відмову носити маску

17:01 11 грудня Київ, Україна

Авіакомпанія SkyUp зобов'язала пасажирів надягати маски під час перельоту, в іншому випадку порушників чекають санкції компанії.

Про це повідомляє Avianews в п'ятницю, 11 грудня.



За порушення поведінки на борту під час пандемії коронавірусу компанія передбачила низку санкцій стосовно пасажирів. Вони включають усне попередження, вимушену посадку в найближчому аеропорту, передачу порушника поліції і заборону на перельоти до 3 років.

"Коли пасажир купує квиток на літак, він погоджується на взаємодію з авіакомпанією протягом певного часу, поки здійснюється політ. Ми зі свого боку завжди строго дотримуємося своїх зобов'язань", - заявили в SkyUp.

Відзначається, що знімати захисну маску під час перельоту дозволено тільки при прийомі їжі і пиття.



Як реагуватимуть на порушення

Спочатку порушнику роблять усне зауваження. Якщо він не виконує вимоги, йому вручають письмове попередження. Надалі екіпаж може застосувати заходи стримування, включаючи обмеження свободи пересування.



У компанії заявили, що можуть зажадати від клієнта компенсувати витрати, понесені в результаті вчинення правопорушення.



У разі екстреної посадки в найближчому аеропорту такі витрати можуть становити еквівалент кількох тисяч доларів.