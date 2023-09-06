16–17 вересня UAnimals вперше проведе Всеукраїнський марш прибирання на заповідних територіях. Масштабні акції відбудуться у п'яти національних парках та заповідниках України, де через засмічення та екоцид, викликаний повномасштабним вторгненням росії, страждають і гинуть тварини.
Про це повідомляє сайт UAnimals.
За його словами, після підриву Каховської ГЕС оголилися пляжі, повні сміття, в якому плутаються тварини та страждають. Досі гектари територій забруднені пластиком, який тварини їдять та вмирають. Також багато парків, віддалених від зони бойових дій, засмічені та потребують уваги.
За інформацією Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, війна вразила 20% природоохоронних територій. Понад 23 тисячі тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок російських обстрілів. Від бойових дій постраждало 600 видів тварин та 750 видів рослин та грибів, а в українській частині Чорного моря загинуло 120 дельфінів.
Парки, де проходитиме прибирання:
- Національний природний парк "Голосіївський", м. Київ
- Національний природний парк "Бузький гард", Миколаївська обл.
- Національний природний парк "Гуцульщина", Івано-Франківська обл.
- Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя
- Національний парк "Ужанський", Закарпатська обл.
У UAnimals також закликали інші організації, а також усіх небайдужих провести марш прибирання у своєму місті чи селищі, якщо це не порушує правил безпеки.
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