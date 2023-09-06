19:36 01 вересня Київ, Україна

16–17 вересня UAnimals вперше проведе Всеукраїнський марш прибирання на заповідних територіях. Масштабні акції відбудуться у п'яти національних парках та заповідниках України, де через засмічення та екоцид, викликаний повномасштабним вторгненням росії, страждають і гинуть тварини.



Про це повідомляє сайт UAnimals.

"Ми розуміємо, що наслідки екоциду, викликаного росією, жахливі: знищення цілих видів тварин, навколишнє середовище. Цього року ми хочемо здійснити марш не лише символічною, а й практичною подією. Всеукраїнський марш прибирання – це наш спосіб подбати про тварин, які опинилися під загрозою", – розповів засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

За його словами, після підриву Каховської ГЕС оголилися пляжі, повні сміття, в якому плутаються тварини та страждають. Досі гектари територій забруднені пластиком, який тварини їдять та вмирають. Також багато парків, віддалених від зони бойових дій, засмічені та потребують уваги.

"Ми повинні взятися і очистити ці парки. А заразом звернутися до світової спільноти із закликом покарати росію за екоцид і допомогти Україні впоратися", - додав Тодорчук.

За інформацією Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, війна вразила 20% природоохоронних територій. Понад 23 тисячі тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок російських обстрілів. Від бойових дій постраждало 600 видів тварин та 750 видів рослин та грибів, а в українській частині Чорного моря загинуло 120 дельфінів.



Парки, де проходитиме прибирання:

Національний природний парк "Голосіївський", м. Київ

Національний природний парк "Бузький гард", Миколаївська обл.

Національний природний парк "Гуцульщина", Івано-Франківська обл.

Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя

Національний парк "Ужанський", Закарпатська обл.