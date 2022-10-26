Airbnb відновлює програму безкоштовного житла для українських сімей за кордоном

Сервіс пошуку житла Airbnb разом із міжнародною організацією допомоги українським переселенцям United for Ukraine відновлюють програму безкоштовного житла для українців за кордоном.
Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло в Європі можна на платформі UFU в розділі "Знайти тимчасове житло".
Подати заявку на отримання житла можуть виключно сім'ї, які мають дітей. Житло надається мінімум на 7 днів, максимум на місяць. Надаватися можна лише за умови, що раніше послугами United for Ukraine не користувалися.
Щоб податись на отримання житла, необхідно надати інформацію:
Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло в Європі можна на платформі UFU в розділі "Знайти тимчасове житло".
Подати заявку на отримання житла можуть виключно сім'ї, які мають дітей. Житло надається мінімум на 7 днів, максимум на місяць. Надаватися можна лише за умови, що раніше послугами United for Ukraine не користувалися.
Щоб податись на отримання житла, необхідно надати інформацію:
- кому, де і на який термін потрібне житло;
- підтвердження, що шукаєте житло, оскільки виїхали з України через війну;
- підтвердження особи за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу чи посвідки на проживання;
- штамп про те, що ви залишили Україну 24 лютого 2022 року чи пізніше;
- також агенти можуть попросити надати додаткові документи, залежно від того, куди ви подорожуєте.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Airbnb заборонив громадянам росії та білорусі користуватися його послугами по всьому світу.
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