Airbnb відновлює програму безкоштовного житла для українських сімей за кордоном

12:20 26 жовтня Київ, Україна





Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло в Європі можна на платформі UFU в розділі "Знайти тимчасове житло".



Подати заявку на отримання житла можуть виключно сім'ї, які мають дітей. Житло надається мінімум на 7 днів, максимум на місяць. Надаватися можна лише за умови, що раніше послугами United for Ukraine не користувалися.



Щоб податись на отримання житла, необхідно надати інформацію: Сервіс пошуку житла Airbnb разом із міжнародною організацією допомоги українським переселенцям United for Ukraine відновлюють програму безкоштовного житла для українців за кордоном.Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло в Європі можна на платформі UFU в розділі "Знайти тимчасове житло".Подати заявку на отримання житла можуть виключно сім'ї, які мають дітей. Житло надається мінімум на 7 днів, максимум на місяць. Надаватися можна лише за умови, що раніше послугами United for Ukraine не користувалися.Щоб податись на отримання житла, необхідно надати інформацію:

кому, де і на який термін потрібне житло;

підтвердження, що шукаєте житло, оскільки виїхали з України через війну;

підтвердження особи за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу чи посвідки на проживання;

штамп про те, що ви залишили Україну 24 лютого 2022 року чи пізніше;

також агенти можуть попросити надати додаткові документи, залежно від того, куди ви подорожуєте.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Airbnb заборонив громадянам росії та білорусі користуватися його послугами по всьому світу.