Google в допомогу. Організувати дистанційне навчання українським вчителям допоможе Google

14:47 06 листопада Київ, Україна

Міністерство освіти України спільно з компанією Google мають намір на базі підвищення кваліфікації навчити українських вчителів особливостям використання сучасних цифрових технологій в побудові дистанційного навчання.



Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.



"Надання нашим вчителям можливостей опанувати навички з організації дистанційного навчання з використанням сучасних цифрових інструментів є сьогодні одним з наших ключових пріоритетів. І ми дуже вдячні представникам IT-спільноти за активну співпрацю в цьому напрямку", - заявив заступник міністра Артур Селецький.



Вчителів забезпечать необхідним методичним супроводом і консультаціями. Після закінчення навчання, повідомляють у Міністерстві, всі учасники отримають сертифікат про проходження курсу, який буде зарахований як курс підвищення кваліфікації.