"Увага" - всеукраїнська база небезпечної нехарчової продукції

19:25 18 травня Київ, Україна

Як повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, був створений онлайн ресурс «Увага»



Сайт має три розділи: споживачам, бізнесу та органам ринкового нагляду. На порталі можна перевірити, чи безпечна та чи інша продукція.



База «Увага» включає такі категорії товарів:

дитячі товари

будівельні вироби та матеріали

промислові вироби та обладнання

паливо

медичні вироби

миючі засоби

електричні та електронні прилади

піротехнічні вироби.

Крім того, на сайті бази можна дізнатися, як купувати товари онлайн безпечно, що робити в разі придбання небезпечної продукції, куди звертатися в разі порушення прав покупця, які документи потрібні для продажу товарів на ринку України, корисні посилання для інспекторів та інше.



На сайті також вказані контактні дані всіх органів ринкового нагляду та сфери їх повноважень. Це дасть можливість кожному громадянину звернутися до відповідного органу за допомогою, відзначили в Мінекономіки.