«Укрзалізницю» просять зробити окремі вагони для жінок та чоловіків

07:21 19 травня Київ, Україна

На сайті Кабміну з'явилася електронна петиція з вимогою запровадити окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах. Автори петиції просять виділити принаймні по одному окремому вагону для жінок та чоловіків у всіх потягах «Укрзалізниці», які перебувають у дорозі довше за шість годин.



Щоб реалізувати опцію, пропонують додати фільтр «стать» при покупці квитка.

"На довгих маршрутах, коли є необхідність сну в купейних або плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі", - йдеться в обґрунтуванні петиції.

Автори зазначають, що відомі випадки нав'язливої поведінки, навмисних дотиків та навіть зґвалтувань у купейних вагонах.

«Крім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, що зробити в присутності представника іншої статі неможливо», – додають автори петиції.

У Європі окремі жіночі вагони у поїздах існують, зокрема, у Чехії та Німеччині.



Критики такого підходу заявляють, що такий поділ навпаки нормалізує насильство, а жінок, які не користуються жіночими вагонами, сприйматимуть як відкритих для сексуального контакту.