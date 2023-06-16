«Укрзалізницю» просять зробити окремі вагони для жінок та чоловіків

На сайті Кабміну з'явилася електронна петиція з вимогою запровадити окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах. Автори петиції просять виділити принаймні по одному окремому вагону для жінок та чоловіків у всіх потягах «Укрзалізниці», які перебувають у дорозі довше за шість годин.
Щоб реалізувати опцію, пропонують додати фільтр «стать» при покупці квитка.
Щоб реалізувати опцію, пропонують додати фільтр «стать» при покупці квитка.
Автори зазначають, що відомі випадки нав'язливої поведінки, навмисних дотиків та навіть зґвалтувань у купейних вагонах.
У Європі окремі жіночі вагони у поїздах існують, зокрема, у Чехії та Німеччині.
Критики такого підходу заявляють, що такий поділ навпаки нормалізує насильство, а жінок, які не користуються жіночими вагонами, сприйматимуть як відкритих для сексуального контакту.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі