"Укрзалізниця" запустила додаткові потяги у карпатському напрямку

08:57 27 грудня Київ, Україна

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових рейсів на новорічні свята, шість із них поїдуть у західному напрямку.



Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.

"Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни", - йдеться у повідомленні.



Через зростання попиту на квитки "Укрзалізниця" запустить такі додаткові рейси: