"Укрзалізниця" запустила додаткові потяги у карпатському напрямку

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових рейсів на новорічні свята, шість із них поїдуть у західному напрямку.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.
Через зростання попиту на квитки "Укрзалізниця" запустить такі додаткові рейси:
- 191/192 Київ – Львів. 30.12.2022 о 07:44 поїзд вирушатиме з Києва та о 15:28 прибуватиме до Львова. Назад – з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.
- 229/230 Київ – Ужгород. 29.12.2022 поїзд відправлятиметься з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве з прибуттям о 13:23. Назад – з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
- 238/237 Одеса – Ужгород. З Одеси поїзд відправлятиметься 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве з прибуттям о 12:02. Назад – з 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.
- 216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Потяг вирушатиме із Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 із прибуттям до Івано-Франківська о 08:13. Назад – 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 із прибуттям до Запоріжжя о 12:05.
- 255/256 Київ – Чернівці. Поїзд відправлятиметься з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию з прибуттям до Чернівців о 05:50. Назад – з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.
- 211/212 Харків – Львів. Потяг вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 із прибуттям до Львова о 08:27. Назад – о 17:50 зі Львова із прибуттям о 12:13.
- 176/175 Київ – Кривий Ріг. Потяг вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Назад – того ж дня о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
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