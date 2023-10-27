"Укрзалізниця" збільшує кількість жіночих купе у пасажирських поїздах

АТ "Укрзалізниця" розширює пілотний проєкт щодо жіночих купе у пасажирських поїздах, вводячи їх у 4 додаткові поїзди з 15 листопада.
Інформація надана УЗ у Facebook.
Жіночі купе будуть доступні в поїздах №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №26/236 Одеса – Рахів.
Квитки в жіночі купе можна придбати у додатку Укрзалізниці з 27 жовтня протягом 20 днів. Місця маркуватимуться у додатку, а посадка дозволена лише жінкам та дітям до 5 років включно.
Вартість проїзду в жіночих купе залишиться такою самою, як і в стандартних вагонах аналогічного класу. Пілотний проєкт отримав позитивні відгуки і буде розширений на нові напрями, що дозволить більшій кількості жінок скористатися цією послугою.
Інформація надана УЗ у Facebook.
Жіночі купе будуть доступні в поїздах №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №26/236 Одеса – Рахів.
Квитки в жіночі купе можна придбати у додатку Укрзалізниці з 27 жовтня протягом 20 днів. Місця маркуватимуться у додатку, а посадка дозволена лише жінкам та дітям до 5 років включно.
Вартість проїзду в жіночих купе залишиться такою самою, як і в стандартних вагонах аналогічного класу. Пілотний проєкт отримав позитивні відгуки і буде розширений на нові напрями, що дозволить більшій кількості жінок скористатися цією послугою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі