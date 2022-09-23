"Укрпошта" випустила марку зі Сковородою Кошти від продажу підуть на відновлення музею під Харковом

16:47 23 вересня Київ, Україна

Укрпошта випустила поштову марку, присвячену 300-річчю Григорія Сковороди, повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський.



На одній марці блоку зображено малюнок Сковороди – фонтан «Нерівна для всіх рівність». Зображення цього фонтану було на банкнотах УНР, які ходили у 1918-1920 роках, а також зараз на сучасних українських банкнотах, введених в обіг у 2006 році.. На другій марці

блоку – портрет Сковороди.

Дизайн цього випуску виконали художники-графіки Олександр та Сергій Харуко.

Марку одночасно погасили на місці знищеного музею філософа у Сковородинівці Харківської області, у Нью-Йорку (США) та у Києві.

У Києві на погашенні був присутній один із авторів марки Сергій Харук, який провів автограф-сесію.

Блок коштує 75 гривень. Тираж – 500 тисяч екземплярів.



Близько 7 мільйонів гривень (15 гривень від продажу кожного блоку) підуть на відновлення зруйнованого музею Григорія Сковороди.