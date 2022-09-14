Monobank видалить російську мову з додатка

08:29 14 вересня Київ, Україна

Monobank прибере із власного мобільного додатку російську мову, повідомив його співзасновник Олег Гороховський.

«Ті, хто прийшов на нашу землю, щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань [...] І всі вони мають один спільний знаменник – вони всі говорять російською», – каже Гороховський.

У Monobank закликають з розумінням поставитися до такого рішення і частіше спілкуватися державною мовою.



Поки що майже 850 тисяч українців користуються Monobank російською мовою. До повномасштабного вторгнення ця цифра становила 1,19 мільйона осіб.



Російську мову приберуть після оновлення програми. Після цього українська стане єдиною мовою, доступною для користування в Monobank.