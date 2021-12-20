Instagram стане безпечнішим для дітей

08:57 17 березень Київ, Україна

Соціальна мережа Instagram посилює політику безпеки, з метою захисту осіб, які не досягли 18-річчя.

Серед інших правил, соціальна мережа не дозволить написати особі молодше 18, якщо підліток не підписаний на вас.





Про це повідомляється в блозі Instagram.



Компанія спільно з інститутом The Child Mind Institute і ConnectSafely розробили нові функції, які поступово будуть впроваджувати в усьому світі.



У соцмережі вводяться такі нововведення:

Дорослий зможе написати неповнолітньому підліткові за умови підписки підлітка на дорослого. Якщо доросла людина спробує написати підлітку, який на нього не підписаний, то повідомлення не відправиться;

Користувачам, які не досягли повноліття, буде приходити повідомлення, якщо людина, яка хоче підписатися на них, відправляє багато запитів в друзі особам молодше 18 років.

В останньому випадку користувач зможе заблокувати людину, яка спробує на нього підписатися.



Компанія відзначає, що дана функція заснована на машинному навчанні. Вона навчена зіставляти вік людей, який вказується при реєстрації, з тим, який користувач вказує при реєстрації.



Дані зміни Instagram планує запустити в усьому світі протягом березня. На цей момент вони вже працюють в декількох країнах, але компанія не уточнює, в яких.