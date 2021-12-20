Instagram стане безпечнішим для дітей

Соціальна мережа Instagram посилює політику безпеки, з метою захисту осіб, які не досягли 18-річчя.
Серед інших правил, соціальна мережа не дозволить написати особі молодше 18, якщо підліток не підписаний на вас.
Про це повідомляється в блозі Instagram.
Компанія спільно з інститутом The Child Mind Institute і ConnectSafely розробили нові функції, які поступово будуть впроваджувати в усьому світі.
У соцмережі вводяться такі нововведення:
Компанія спільно з інститутом The Child Mind Institute і ConnectSafely розробили нові функції, які поступово будуть впроваджувати в усьому світі.
У соцмережі вводяться такі нововведення:
- Дорослий зможе написати неповнолітньому підліткові за умови підписки підлітка на дорослого. Якщо доросла людина спробує написати підлітку, який на нього не підписаний, то повідомлення не відправиться;
- Користувачам, які не досягли повноліття, буде приходити повідомлення, якщо людина, яка хоче підписатися на них, відправляє багато запитів в друзі особам молодше 18 років.
В останньому випадку користувач зможе заблокувати людину, яка спробує на нього підписатися.
Компанія відзначає, що дана функція заснована на машинному навчанні. Вона навчена зіставляти вік людей, який вказується при реєстрації, з тим, який користувач вказує при реєстрації.
Дані зміни Instagram планує запустити в усьому світі протягом березня. На цей момент вони вже працюють в декількох країнах, але компанія не уточнює, в яких.
Компанія відзначає, що дана функція заснована на машинному навчанні. Вона навчена зіставляти вік людей, який вказується при реєстрації, з тим, який користувач вказує при реєстрації.
Дані зміни Instagram планує запустити в усьому світі протягом березня. На цей момент вони вже працюють в декількох країнах, але компанія не уточнює, в яких.
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