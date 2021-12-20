Netflix знімає фільм з Жан-Клод Ван Даммом в Україні

Відеосервіс Netflix почав зйомки повнометражного фільму в Україні, головну роль зіграє Жан-Клод Ван Дамм. Це буде комедійний бойовик, білша части зйомок пройде у Кіїві.
Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.
За зйомки в Україні відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і українська Star Media.
Ван Дамм грає колишнього агента секретної служби, який повинен негайно повернутися до Франції через помилкових звинувачень його сина в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками.
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