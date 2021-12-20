Netflix знімає фільм з Жан-Клод Ван Даммом в Україні

20:07 03 серпень Київ, Україна

Відеосервіс Netflix почав зйомки повнометражного фільму в Україні, головну роль зіграє Жан-Клод Ван Дамм. Це буде комедійний бойовик, білша части зйомок пройде у Кіїві.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

За зйомки в Україні відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і українська Star Media.

"До речі, зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Сподіваюся, стрічка стане ще й першої, яка отримає рібейтов в Україні. Продюсери - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві і Оліас Барко. Режисер - Девід Шарон, а оператор-постановник - Тьєррі Арбогаст ", - додав міністр культури.

Ван Дамм грає колишнього агента секретної служби, який повинен негайно повернутися до Франції через помилкових звинувачень його сина в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками.



