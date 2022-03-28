Anonymous злили в мережу наказ міністра оборони рф щодо створення фейків про українських військових

17:02 28 березня Київ, Україна

Хакери групи Anonymous оприлюднили скан наказу в.о. міністра оборони рф Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких «українські військові» нібито знущаються з «російських військовополонених».

Про це повідомляють Anonymous на своїй twitter-сторінці.

«Наказую:

Створити та поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдського ставлення військовослужбовців Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України щодо полонених, які висловили власне бажання здатися у полон.

Створити та поширити серію графічних матеріалів з доказами фактів використання підставних осіб під час зйомок брифінгів службовців збройних сил рф, які опинилися в полоні. Також спростувати факт залучення зс рф військовослужбовців, які несуть військову службу по призову».

Причиною таких заходів у наказі вказали, що у соцмережах розповсюджують відео нормального поводження українських військових із російськими полоненими. Мовляв, солдати окупаційних військ рф можуть після перегляду таких відео бути схильнішими здатися в полон.



Також Булгаков наказує долучити до цих фейків безпідставні твердження про порушення українськими військовими Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.



Наказ видано та підписано 21 березня.

Цей наказ також може свідчити про неправдивість заяв російської влади, що з міністром оборони сергієм шойгу "все гаразд і він продовжує виконувати свої обов'язки", адже накази міністерства підписує тимчасовий виконавець обов'язків.