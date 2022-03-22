Anonymous злили базу даних Nestle, яка відмовилася йти з ринку РФ

Хакерський гурт Anonymous зламав сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У мережу злили дані електронної пошти,
паролів, бізнес-клієнтів Nestlé та іншої інформації компанії.
Напередодні хакери дали компаніям 48 годин, щоб повернути свій бізнес у Росії. Ймовірно, у Nestle поставилися до ультиматуму несерйозно.
Хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становив 10 Гб.
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