Anonymous злили базу даних Nestle, яка відмовилася йти з ринку РФ

16:44 22 березня Київ, Україна

Хакерський гурт Anonymous зламав сайт компанії Nestle , яка відмовилася йти з Росії. У мережу злили дані електронної пошти,

паролів, бізнес-клієнтів Nestlé та іншої інформації компанії.

Напередодні хакери дали компаніям 48 годин , щоб повернути свій бізнес у Росії. Ймовірно, у Nestle поставилися до ультиматуму несерйозно.



Хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становив 10 Гб.