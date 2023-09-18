"PUMA" залишив Одеський порт: тисячі тонн металу та ріпаку прямують до Босфору

Вранці 18 вересня балкер "PUMA" (Кайманові острови) залишив Одеський морський порт і прямує до Босфору встановленим тимчасовим коридором. Судно на борту перевозить 16 тисяч тонн металу та 14 тисяч тонн ріпаку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Згідно з інформацією, балкер "PUMA" прибув до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року і не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.
У міністерстві зазначили, що визначений навігаційним дорученням ВМС коридор насамперед використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.
Однак у зв'язку з блокуванням росією зернової ініціативи та зростаючим попитом на українську продукцію у світі Україна розглядає можливість використання цього коридору і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, включаючи зерно, переважно до країн Африки та Азії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Згідно з інформацією, балкер "PUMA" прибув до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року і не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.
У міністерстві зазначили, що визначений навігаційним дорученням ВМС коридор насамперед використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.
Однак у зв'язку з блокуванням росією зернової ініціативи та зростаючим попитом на українську продукцію у світі Україна розглядає можливість використання цього коридору і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, включаючи зерно, переважно до країн Африки та Азії.
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