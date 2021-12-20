Google протягне "інтернет" через Атлантику до Іспанії

17:14 28 липень Київ, Україна

Компанія Google має намір побудувати біля Мадрида центр хмарних технологій, для це запущений новий проект по прокладці волоконно-оптичного кабелю, він з'єднає США з Великобританією та Іспанією.



Grace Hopper буде першим кабелем, прокладеним між США і Британією з 2003 року

Американська компанія Google прокладе новий волоконно-оптичний кабель, який з'єднає США з Великобританією та Іспанією. Про це повідомляється в блозі компанії у вівторок, 28 липня.



Відзначається, що кабель назвуть на честь одного з перших американських фахівців з інформатики Грейса Хоппера. "Grace Hopper буде одним з перших кабелів, прокладених між США і Великобританією з 2003 року", - підкреслили в компанії.



Це буде перша інвестиція Google в приватний підводний кабель, що йде до Великобританії, і перший - в Іспанію. В Іспанії він буде інтегрований в центр хмарних технологій, який Google має намір побудувати біля Мадрида.



Оптоволоконний кабель має одну особливість - кожні 100 км він втрачає 99,9% передавальної здатності. Тому приблизно кожні 80 км встановлюються підсилювачі сигналу. Які харчуються електрикою, що подається в оплетке кабелю. Творці таких кабелів розуміють, що в разі виходу з ладу такий підсилювач замінити буде складно і дорого. Тому дотримуються принципу багаторазового резервування і встановлюють подібне обладнання з надлишком.



Раніше Google підписала угоду з американською компание SubCom, що спеціалізується на прокладанні підводних кабелів. Завершити будівництво планують у 2022 році.