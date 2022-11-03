Microsoft продовжила безкоштовну техпідтримку України

Корпорація Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік. Про це повідомив президент корпорації Бред Сміт.
За його словами, компанія надасть додаткову допомогу у розмірі майже 100 млн доларів. Разом із цією сумою загальна підтримка України з початку війни у лютому становитиме понад 400 млн доларів.
Підтримка компанії гарантує, що державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні зможуть продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через Microsoft Cloud.
За словами Сміта, подальший захист України частково залежить від критичного цифрового альянсу країн, компаній та некомерційних організацій. І з того часу, як у лютому почалася війна, Microsoft та інші технологічні компанії надали безпрецедентну технологічну допомогу уряду та народу України.
Він зазначив, що розміщуючи цифрову інфраструктуру в загальнодоступній хмарі, Microsoft та інші компанії підтримують критично важливі українські служби через центри обробки даних по всій Європі.
За його словами, компанія надасть додаткову допомогу у розмірі майже 100 млн доларів. Разом із цією сумою загальна підтримка України з початку війни у лютому становитиме понад 400 млн доларів.
Підтримка компанії гарантує, що державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні зможуть продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через Microsoft Cloud.
За словами Сміта, подальший захист України частково залежить від критичного цифрового альянсу країн, компаній та некомерційних організацій. І з того часу, як у лютому почалася війна, Microsoft та інші технологічні компанії надали безпрецедентну технологічну допомогу уряду та народу України.
Він зазначив, що розміщуючи цифрову інфраструктуру в загальнодоступній хмарі, Microsoft та інші компанії підтримують критично важливі українські служби через центри обробки даних по всій Європі.
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