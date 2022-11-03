Microsoft продовжила безкоштовну техпідтримку України

"Як наголошується у червневому звіті Microsoft, це відіграло вирішальну роль у захисті стійкості та безпеки українських даних та цифрових сервісів навіть перед російськими крилатими ракетами та іншими атаками на центр обробки даних уряду України та інші фізичні активи", - зазначив Сміт.