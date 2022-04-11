Meta продовжила дозвіл на заклики до насильства щодо російських окупантів

16:07 11 квітня Київ, Україна

Компанія Meta , яку росія заборонила та оголосила екстремістською, продовжила до 30 квітня дію виключення, що дозволяє жителям України та низки країн публікувати заклики до насильства щодо російських окупантів у Фейсбуці та Інстаграмі.

Про це повідомляє Reuters.



Джерела агентства також повідомили, що Meta водночас не дала модераторам соцмереж спеціальних інструкцій для боротьби з хибними наративами про війну в Україні (наприклад, із запереченням загибелі мирних жителів).



Про винятки в політиці Meta боротьби з мовою ненависті в соцмережах Reuters дізналося в першій половині березня. Компанія дозволила жителям низки країн Східної Європи висловлювати заклики до насильства щодо російських військових.



Через цю політику влада рф оголосила Meta екстремістською організацією. Соцмережа Instagram, що належить їй, була заблокована (Facebook був заблокований раніше під іншим приводом).