Apple презентує iPhone з підтримкою 5G

Найбільш очікуваний смартфон з 2014 року, iPhone з підтримкою інтернету нового покоління 5G, презентують у вівторок, 13 жовтня.
Починаючи з 2012 року, Apple традиційно показувала нові моделі смартфонів у вересні. Але у 2020 році вересневу презентацію присвятили "розумним годинникам" Apple Watch і фітнес-сервісу Apple Fitness+.
В кінці літа представники компанії попереджали, що запуск нового iPhone відбудеться на декілька тижнів пізніше, ніж зазвичай.
Виробництво нової моделі IPhone довелося відкласти через пандемію коронавірусу: зупинилася робота заводів, на поїздки в Китай наклали обмеження.
Починаючи з 2012 року, Apple традиційно показувала нові моделі смартфонів у вересні. Але у 2020 році вересневу презентацію присвятили "розумним годинникам" Apple Watch і фітнес-сервісу Apple Fitness+.
В кінці літа представники компанії попереджали, що запуск нового iPhone відбудеться на декілька тижнів пізніше, ніж зазвичай.
Виробництво нової моделі IPhone довелося відкласти через пандемію коронавірусу: зупинилася робота заводів, на поїздки в Китай наклали обмеження.
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