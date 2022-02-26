Apple презентує iPhone з підтримкою 5G

15:47 07 жовтень Київ, Україна

Найбільш очікуваний смартфон з 2014 року, iPhone з підтримкою інтернету нового покоління 5G, презентують у вівторок, 13 жовтня.

Починаючи з 2012 року, Apple традиційно показувала нові моделі смартфонів у вересні. Але у 2020 році вересневу презентацію присвятили "розумним годинникам" Apple Watch і фітнес-сервісу Apple Fitness+.

В кінці літа представники компанії попереджали, що запуск нового iPhone відбудеться на декілька тижнів пізніше, ніж зазвичай.

Виробництво нової моделі IPhone довелося відкласти через пандемію коронавірусу: зупинилася робота заводів, на поїздки в Китай наклали обмеження.