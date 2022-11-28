DC презентував першого українського супергероя коміксів

16:43 28 листопада Київ, Україна

27 листопада видання Bleeding Cool повідомило, що до майбутньої команди супергероїв DC Comics "Штормова варта" приєднається герой "Ядро" - Павло Ступка, новий український персонаж.



Ще у березні 1993 року видавництво Image Comics випустило серію коміксів про команду Штормової варти. Згодом права на комікси перейшли в DC і вони нарешті відновили публікацію.



Штормова варта – це команда супергероїв, яка підпорядковується Організації Об'єднаних націй. У відновленій версії коміксів з'явився новий персонаж - Павло Ступка, котрого всі знають як Ядро (англ.. Core), який є українським живим ядерним генератором, із силою

польоту. За легендою він отримав сили у 1986 році після вибуху на Чорнобильській АЕС. Ядро вижив після страшного інциденту з ядерним реактором і тепер виглядає як 16-річний підліток, хоч насправді йому 52 роки.

Перший комікс "Штормова дозор" має вийти вже цього тижня за ціною $7.99.