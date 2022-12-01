13:46 01 грудня Київ, Україна

Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сторони підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік.

“На початку повномасштабної війни Amazon AWS одними з перших допомогли утримати цифрову інфраструктуру країни. Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів”, - наголосив Федоров.

Це дозволило працювати реєстрам навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям - отримувати держпослуги онлайн.



За словами Федорова, Мінцифри продовжує співпрацю з Amazon у галузі хмарних технологій. Дія з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи програми та щодня створює резервні копії. Це робить "Дію" і цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою.



Також компанія допомагає навчити тисячі українців IT-спеціальностей, наголосив міністр.