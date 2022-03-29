Anonymous поклали сервери Росавіації: ні даних, ні резервної копії більше немає

17:07 29 березня Київ, Україна

Anonymous Hacking Group зламали сервери Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіації), з серверів було видалено всі документи, файли, реєстраційні дані повітряних суден та пошту.

Усього було стерто близько 65 терабайт даних. Крім того, резервної копії цих даних не існує через відсутність коштів, виділених Мінфіном Росії.

Офіційно РФ нічого не підтверджує, але звинувачує в цьому тимчасову відсутність доступу до інтернету та несправність системи електронного документообігу Росавіації.



Стверджується, що атака відбулася через неякісне виконання договірних зобов'язань компанією ТОВ «ІнфАвіа», що експлуатує ІТ-інфраструктуру Росавіації. «Прокуратура та ФСБ сидять у Росавіації з суботи», — сказав чоловік, знайомий із справою.

Все управління російським цивільним авіатранспортом зараз здійснюється за допомогою паперового документообігу, а кореспонденція через Пошту Росії.







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