Instagram підглядає за нами ?!

16:23 28 липень Київ, Україна

Власники "яблук" з новою операційною системою iOS 14 помітили дивина в роботі програми Instagram . Під час перегляду стрічки новин, коли не робиться фото-відео зйомка, камера смартфона знаходиться в активному режимі.

Відзначимо, що компанія Apple реалізувала в iOS 14 нові повідомлення, що попереджають користувачів про те, що будь-яка програма отримує доступ до камери пристрою. В даному випадку відображається іконка активної камери.



У той же час представники Instagram впевнені, що сталася помилка саме програмного забезпечення, а додаток не має доступу до камери або мікрофону смартфона, якщо тільки користувач сам не ініціює таку активність.



До слова, бета-версія iOS 14 вже не в перший раз показує власникам iPhone, що деякі програми поводяться дивно. Наприклад, раніше TikTok був спійманий за постійними зверненнями до буферу обміну пристрою.