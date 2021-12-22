"Великоднє диво": в Харкові відкрилася виставка писанок

07:59 14 квітень Київ, Україна

У Харкові відкрилася виставка «Великоднє диво», на якій представлені твори мистецтва, виконані в різних техніках.

Про це повідомляє Центр культури і мистецтва Харкова.

"Сьогодні писанку вважають одним з головних досягнень української культури, в якій зашифровані елементи світу і природи, традиції минулого, магія національного світогляду. У цьому переконаєтеся, побачивши роботи 12-и педагогів з розпису писанок з Харкова і області, а також близько пів сотні їхніх учнів у віці від 6 до 16 років, які навчаються різноманітних технік виготовлення писанок у гуртках і художніх школах", - зазначила в коментарі агентству під час відкриття виставки провідна методистка Центру Таміла Педан.

За її словами, на виставкових планшетах розміщені 250 писанок, і кожна з них - справжній витвір мистецтва.



На писанках безліч зображень: небо з зірками, річки з рибами, древа життя, птахи, засіяне поле, обереги тощо.





Наприклад, в роботах Любові Манжелей з Люботина під Харковом, яка спеціалізується на традиційному, так званому восковому мистецтві виготовлення писанок, відтворений не тільки знайомий жителям Слобожанщини геометричний або рослинний орнамент, а й біблійні сюжети. А 16-річна Анна Кокошко віддає перевагу створенню писанок в техніці травлення або прорізування.

Окреме місце в виставковому залі виділено для показу робіт майстрині народної творчості Алли Овчаренко, чиї роботи свого часу демонструвалися на виставці писанок в американському Цинциннаті - місті-побратимі Харкова. Тут знайшлося місце і роботам педагогів і учнів у техніці так званої бісерки, мозаїчного плетіння або ручного ткацтва, двокольорової і багатобарвної писанки.



На виставці представлені і картини, виконані на шкаралупі не тільки курячих або гусячих яєць, але і страусиних, причому останні майстрам писанок подарували на страусиних фермах в Харківській області.



Виставка буде працювати до 4 травня онлайн, а потім, сподіваються організатори, перейде в режим офлайн.