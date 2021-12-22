"Великоднє диво": в Харкові відкрилася виставка писанок

У Харкові відкрилася виставка «Великоднє диво», на якій представлені твори мистецтва, виконані в різних техніках.
Про це повідомляє Центр культури і мистецтва Харкова.
За її словами, на виставкових планшетах розміщені 250 писанок, і кожна з них - справжній витвір мистецтва.
На писанках безліч зображень: небо з зірками, річки з рибами, древа життя, птахи, засіяне поле, обереги тощо.
Наприклад, в роботах Любові Манжелей з Люботина під Харковом, яка спеціалізується на традиційному, так званому восковому мистецтві виготовлення писанок, відтворений не тільки знайомий жителям Слобожанщини геометричний або рослинний орнамент, а й біблійні сюжети. А 16-річна Анна Кокошко віддає перевагу створенню писанок в техніці травлення або прорізування.
Окреме місце в виставковому залі виділено для показу робіт майстрині народної творчості Алли Овчаренко, чиї роботи свого часу демонструвалися на виставці писанок в американському Цинциннаті - місті-побратимі Харкова. Тут знайшлося місце і роботам педагогів і учнів у техніці так званої бісерки, мозаїчного плетіння або ручного ткацтва, двокольорової і багатобарвної писанки.
На виставці представлені і картини, виконані на шкаралупі не тільки курячих або гусячих яєць, але і страусиних, причому останні майстрам писанок подарували на страусиних фермах в Харківській області.
Виставка буде працювати до 4 травня онлайн, а потім, сподіваються організатори, перейде в режим офлайн.
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