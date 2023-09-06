Google відзначає День Незалежності України: сьогоднішній дудл присвячений незламності українців

Компанія Google розробила дудл, присвячений незламності українців. 24 серпня 2023 року розробники представили дудл, стилізований у синьо-жовтих кольорах і який містить українські символи незламності та стійкості, такі як національні прапори та керамічний півник із Бородянки.
Компанія представила образ українців, які вшановують традиції та створюють нове: люди одягнені у схожі на традиційні костюми та сучасний дизайнерський одяг. Разом із дітьми, котами та собаками вони крокують уперед під звуки музики.
Ще один малюнок: напис Google жовтим шрифтом із стилізованою синьою ластівкою.
Автором дудла стала художниця Поліна Дорошенко. Вона народилася у травні 1989 року в Києві, навчалася у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.
Художниця співпрацює з багатьма компаніями. Її ілюстрації можна побачити на сторінках книг "Видання Старого Лева". Зокрема, вона є автором ілюстрацій до книги "Оповідання про Україну. Гімн слави та свободи" Олени Харченко та Майкла Семпсона.
Компанія представила образ українців, які вшановують традиції та створюють нове: люди одягнені у схожі на традиційні костюми та сучасний дизайнерський одяг. Разом із дітьми, котами та собаками вони крокують уперед під звуки музики.
Ще один малюнок: напис Google жовтим шрифтом із стилізованою синьою ластівкою.
Автором дудла стала художниця Поліна Дорошенко. Вона народилася у травні 1989 року в Києві, навчалася у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.
Художниця співпрацює з багатьма компаніями. Її ілюстрації можна побачити на сторінках книг "Видання Старого Лева". Зокрема, вона є автором ілюстрацій до книги "Оповідання про Україну. Гімн слави та свободи" Олени Харченко та Майкла Семпсона.
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